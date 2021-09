Kultur in Neuendorf : „Von Bach zum Sturm und Drang“ mit Organist Matthias Krampe

Der Musiker aus Österreich gibt ein Konzert in der St.-Trinitatis-Kirche Neuendorf.

Neuendorf | Ein Konzert mit Matthias Krampe an der Orgel findet am Sonntag, 26. September, 17 Uhr, in der St.-Trinitatis-Kirche in Neuendorf statt. Zu Gehör kommen Werke von Johann Sebastian Bach, Johann Ludwig Krebs und Johann Gottfried Müthel. Der Eintritt ist frei, es wird um eine Kollekte gebeten. Matthias Krampe wurde 1966 geboren; er studierte Kirchenmus...

