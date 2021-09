Neuendorf-Sachsenbande : Morgendlicher Rehunfall auf der L135

In Höhe der tiefsten Landstelle sprang ein Reh vor ein Auto, dessen Fahrer nicht mehr rechtzeitig genug bremsen konnte.

Neuendorf-Sachsenbande | Auf der Landesstraße 135 in Höhe der tiefsten Landstelle in Neuendorf-Sachsenbande ist am Montagmorgen, 7. September, gegen 6.05 Uhr ein Reh vor ein Auto gesprungen. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die Front des schwarzen Peugeot wurde dabei stark beschädigt, das Tier starb. Der Fahrer alarmierte die Wilsteraner Polizei, die ihre...

