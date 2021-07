Unterwegs im Sommer : Freizeitspaß mit Kanu oder Paddling-Board in Neuendorf-Sachsenbande

Ute Beimgraben betreibt im Ortsteil Achterhörn an der Wilster-Au seit Jahren ihren Kanu-Verleih.

Neuendorf-Sachsenbande | Verträumt hinterm Audeich liegt das Haus von Familie Beimgraben im Ortsteil Achterhörn in Neuendorf-Sachsenbande. Ute Beimgraben hat dort an der Wilster-Au vor Jahren einen Kanuverleih eingerichtet, der mittlerweile 16 Kanus umfasst. Auch das Stand-Up-Paddling (SUP) gehört zum Angebot. „Wir haben jetzt sechs Boards“, berichtet die Landfrau und Hobbytö...

