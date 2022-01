Polizeikontrolle in Neuenbrook : 30-Jähriger unter Drogen am Steuer

Der Mercedes-Fahrer hatte den Drogenkonsum bestritten – aber ein Test verlief positiv.

Neuenbrook | Am Dienstagmorgen (25. Januar) hat eine Streife in Neuenbrook einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der unter dem Einfluss von Drogen am Steuer saß. Die Beamten hatten den Mercedes gegen 9.45 Uhr auf der Straße West angehalten und den Fahrer kontrolliert. „Im Rahmen der Überprüfung der Fahrtauglichkeit stellten die Beamten Auffälligkeiten fest, die auf ...

