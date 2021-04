Nachfolgemodell : Gemeinde Münsterdorf schafft neuen Transporter für seine Bürger an

Für 30.000 Euro hat die Gemeinde Münsterdorf ein vielfältig nutzbares Fahrzeug angeschafft.

Münsterdorf | Der alte Transporter der Feuerwehrjugend war in die Jahre gekommen. Jetzt übergab Bürgermeister Jörg Unganz das Nachfolgefahrzeug an Wehrführer Patrick Rusch und dessen Stellvertreter Lars Krause. Der fabrikneue Opel Vivaro mit acht Sitzen bietet vielfältige Möglichkeiten. Es sei wohl ziemlich einmalig, dass so ein Fahrzeug so vielen Menschen zugut...

