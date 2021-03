Neue Wege in der Coronazeit : Wiebke Tischler startet in Kellinghusen Podcast für Frauen

Unter dem Titel „Nordisch gleich“ veröffentlicht die Gleichstellungsbeauftragte regelmäßig Podcasts.

Kellinghusen | Per Podcast bringt Wiebke Tischler in Corona-Zeiten Informationen an die Frau. Die Gleichstellungsbeauftragte im Amt Kellinghusen beschreitet in der Pandemie neue Wege, um mit ihrer Klientel in Kontakt zu bleiben. „Nordisch gleich“ taufte sie die Mediendatei „zu Feminismus und Gleichberechtigung aus Schleswig-Holstein“. Ansprechen will Tischler mit...

