Einsatz in der Neuen Straße : Feuerwehr Itzehoe löscht brennende Müllsäcke

Die Feuerwehr Itzehoe rückte zu einem Heckenbrand in die Neue Straße aus, der sich als brennende Müllsäcke entpuppte.

Itzehoe | Die Freiwillige Feuerwehr Itzehoe wurde am Mittwochabend, 24. März, um 20 Uhr zu einem Einsatz in die Neue Straße gerufen. Dort sollte eine Hecke an einem Gebäude in Flammen stehen. Mit Kleingerät nachgelöscht Beim Eintreffen der Wehr stellte sich heraus, dass es sich dabei um abgebrannte gelbe Säcke an einer holzvertäfelten Verkehrsinsel handel...

