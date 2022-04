Neue Spielzeit in Brunsbüttel : Abos bieten Musik, Schauspiel und Lesungen im Elbeforum

Mit den neuen Programmheften will der künstlerische Leiter des Elbeforums in Brunsbüttel, Jan Thorleiv Bunsen, den Gästen auch viele Informationen an die Hand geben.

Brunsbüttel | Das Elbeforum Brunsbüttel startet in e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.