In den Sommerferien : Neue Schwimmkurse starten im Freibad Kellinghusen

Kinder im Alter ab fünf Jahre können das Schwimmabzeichen „Seepferdchen“ erlangen.

Kellinghusen | Auch die Beinarbeit ist wichtig, wenn man sich über Wasser halten will. Schwimmmeister Michael Mitterer zeigt im Kellinghusener Freibad kleinen Schwimmanfängern, wie es richtig geht. Nach dem komplett ausgebuchten ersten Angebot am Nachmittag starten in den Sommerferien weitere Schwimmkurse im städtischen Freibad. Kinder im Alter ab fünf Jahre könn...

