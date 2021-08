Gottesdienst in Beidenfleth : Neue Pastorin Alisa Mühlfried herzlich in Wilstermarsch aufgenommen

Die junge Pastorin erhielt von Propst Thomas Bergemann viele Vorschusslorbeeren und Blumen von ihren Amtskollegen.

Beidenfleth | „Sie haben es gut getroffen, hier in der Wilstermarsch, mit vielen freundlichen bodenständigen Menschen, die offen und bereit sind, auf Neues zu zugehen.“ Propst Thomas Bergemann machte in seiner Rede an die neue Pastorin Alisa Mühlfried Mut. Sie beginnt am 1. September ihre dreijährige Probezeit im Pfarrsprengel Wilstermarsch und ist dann neben Jens ...

