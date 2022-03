Polizei im Einsatz : Neue Laserpistole im Einsatz: Raser werden zur Kasse gebeten

Die Polizei freut sich über neues, handliches Gerät.

Glückstadt | Die Idee hatte Stadtvertreter Jörn Gehrig von der BFG: Der ehemalige Polizist stellte in der Politik den Antrag auf eine handliche Laserpistole. Und alle Rathausparteien unterstützten die Eingabe. Mit großem Erfolg, denn nicht nur in Glückstadt wird das 1,25 Kilo schwere Gerät genutzt, sondern auch in den Gemeinden der Ämter Horst-Herzhorn und Kremper...

