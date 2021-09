Mobilität in Beidenfleth : Neue Ladestation für E-Bikes und Handys

Bürgermeister Andreas Lorenz freut sich, dass das Angebot mitten im Dorf auch durch Sponsoring der Windmüller möglich ist.

Beidenfleth | In Beidenfleth am Markt-Treff steht seit kurzem eine mobile E-Bike-Ladestation. An zwei überdachten Sitzbänken mit einem Tisch können Fahrradfahrer bequem eine Pause einlegen und nebenbei ihre E-Bikes aufladen. Aber auch fürs Handy gibt es einen Anschluss, so dass die Mobilität rundum gewährt ist, wenn der Anschluss der Akku-Station abgeschlossen ist....

