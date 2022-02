Steigende Corona-Zahlen : Neue Corona-Teststation vor der Elbmarschenhalle in Horst eröffnet

Der Betreiber, die Elmshorner Firma SFJ Projekt UG, ist am Dienstag um 7 Uhr zeitgleich mit einer Test-Station am Schwimmbad in Barmstedt gestartet. Tests sind ohne und mit Termin und auch sonnabends und sonntags möglich.

Horst | Aufgrund der weiter steigenden Corona-Inzidenzen und der anhaltenden Omikron-Welle ist der Bedarf an Corona-Teststationen wieder größer. Seit Dienstag (1. Februar), Punkt 7 Uhr, gibt es nun auch in Horst wieder eine Test-Möglichkeit, direkt vor der Elbmarschenhalle am Einkaufszentrum Horster Viereck. Dort bietet die Elmshorner Firma SFJ Projekt UG,...

