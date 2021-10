Covid-19 im Kreis Steinburg : Neue Corona-Impfangebote in Itzehoe und Hohenlockstedt

Das Itzehoer Impfzentrum ist geschlossen. Ersetzen sollen es neben den Arztpraxen drei temporäre Impfstellen am Klinikum Itzehoe und im Rathaus in Hohenlockstedt.

Itzehoe | Seit Ende September sind die Impfzentren in Schleswig-Holstein zu, auch die Einrichtung in Itzehoe-Edendorf. Die Hauptlast der Impfkampagne gegen das Coronavirus tragen nun die niedergelassenen Ärzte. Unterstützen sollen temporäre Impfangebote durch mobile Teams der Kassenärztlichen Vereinigung (KV SH). In den kommenden zwei Wochen gibt es im Kreis St...

