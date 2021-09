Hohenlockstedt : Tratsch und Klatsch: Neue Ausstellung im Kunsthaus M1

Verschiedene Künstler stellen ihre Arbeiten in der Ausstellung unter dem Titel Gossip vor.

Hohenlockstedt | Sonnabend, 25. September, eröffnet die Ausstellung Gossip im Kunsthaus M1 der Arthur Boskamp-Stiftung in Hohenlockstedt. Die präsentierten Arbeiten formulieren kritische Antworten auf die Frage, was es bedeutet, in einer digitalisierten Lebenswelt sichtbar zu werden – und welche Handlungsräume damit auch jenseits des Digitalen eröffnet werden. Im D...

