Buntes Programm : Neuapostolische Gemeinde Itzehoe feiert 100-jähriges Bestehen

Neben Protestanten und Katholiken ist die neuapostolische Kirche die größte Konfession in Deutschland. Die Gemeinde in Itzehoe feiert nun mit Festwochen mit verschiedenen Programmpunkten ihr Jubiläum.

Itzehoe | Ziemlich genau 100 Jahre ist es her, dass sich die ersten fünf Mitglieder der neuapostolischen Kirche Itzehoe in der Wohnstube der Familie Messer gemeinsam mit Priester Helmut Struck trafen. Sieben Jahre später bezogen sie die neugebaute Kirche in der Gartenstraße, der heutigen Liliencronstraße. Jetzt feiert die Gemeinde mit Festwochen ihr 100-jährige...

