TSV Wewelsfleth : Neuanfang im Tischtennis für Kinder und Jugendliche

Charlotte Heincke trainiert den Nachwuchs ab 19. Oktober immer dienstags von 16.30 bis 18 Uhr.

Wewelsfleth | Der TSV Wewelsfleth hat mit Charlotte Heincke eine neue Jugendtrainerin gefunden. Und so wird ab Dienstag, 19. Oktober, im Verein wieder Tischtennis für Kinder und Jugendliche angeboten. Charlotte Heincke wohnt in Brokdorf und hat selber einige Jahre bei der Tischtennisausbildung in Wewelsfleth mitgemacht. Das Training erfolgt jeweils dienstags von...

