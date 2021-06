Ärger mit Adler-Wohnen : Nebenkosten-Streit und Schimmel – Hochhausmieter reden Klartext

Die Wand ist feucht, die Klingel kaputt und keiner kümmert sich. Bewohner der Holstein-Center-Hochhäuser empfinden das Verhalten der Adler-Gruppe als Vermieter schon als Psychoterror.

Itzehoe | „Die Klingel geht nicht. Einfach ins Gebäude reingehen, in den 15. Stock hoch fahren und dann an der Tür klopfen“, erklärt Britta Meinert. Wer das nicht weiß, steht unter Umständen lange am Eingang zum Hochhaus an der Brunnenstraße. Seit Dezember 1999 ist sie Mieterin in dem kleineren der beiden Hochhäuser über dem Holstein-Center. „Das war sehr sc...

