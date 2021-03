Nackt-Diskussion um GNTM : Er schäumte Heidis Mädchen ein: Unternehmer Arne Glage liefert Schaum für Events in aller Welt

Glages Hamburger Firma Schaumwolke stattete das Set von Germany's Next Topmodel mit Schaum aus. Ein Blick hinter die Kulissen...

Itzehoe / Hamburg | In der vierten Folge der TV-Show Germany‘s Next Topmodel mussten Heidi Klums Kandidatinnen in einem Hauch von Nichts überzeugen: Eingehüllt in Schaum liefen sie scheinbar nackt über den Catwalk. Dieses Outfit war vielen Zuschauern dann aber doch zu luftig und es hagelte massiv Kritik, dass der Laufsteg-Auftritt zu sexistisch sei. Größte Seifenblase...

