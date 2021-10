Kinder-Aktion in Itzehoe : Jan-Lennart Boje holt Nachtschwärmer in St. Laurentii-Kirche

Mit einer Einladung in die dunkle Kirche startet Gemeindepädagoge Jan-Lennart Boje seine Reihe „Kirche für Kinder“. Ein Neuanfang für die Jugendarbeit der Innenstadtgemeinde.

Itzehoe | Freitagabend um 19 Uhr. St. Laurentii ist dunkel und leer – doch dann kommen die Nachtschwärmer und treffen Martin Luther. Mit dieser Aktion richtet sich Jan-Lennart Boje, Gemeindepädagoge der Innenstadtgemeinde, am 29. Oktober an Kinder von fünf bis zwölf Jahren. Neuanfang an der Basis „Ich fange mit diesem Angebot komplett neu an“, sagt der 26...

