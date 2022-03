Nach versuchtem Raub in Heide : Unter Verdacht: Polizei nimmt 18-Jährigen fest

Fünf Streifenwagen beteiligten sich an der Fahndung, die einige Stunden dauerte – dann klickten die Handschellen.

Heide | Die Fahndung dauerte einige Zeit, dann klickten die Handschellen: Am Dienstagabend (8. März) nahmen Beamte der Kriminalpolizei in Heide einen 18-Jährigen fest, der in dringendem Verdacht eines versuchten Raubes steht. Der mutmaßliche Täter ist anschließend einem Haftrichter vorgeführt worden. Weiterlesen: Jugendlicher überfällt Mann und ist auf der...

