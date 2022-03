Toter auf Itzehoer Störbrücke : 58-Jähriger auf Autobahn überfahren – Ermittlungen beendet

Die Staatsanwaltschaft hat die monatelangen Ermittlungen nach dem tödlichen Unfall auf der Autobahn beendet. Viele Fragen bleiben weiterhin offen.

Itzehoe | Der Fall wird als gruseliges, ewiges Rätsel in die Archive eingehen. Es ist 3 Uhr morgens in der Nacht zum 25. September 2021. Ein 65-Jähriger aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde ist in einem Mercedes auf der A23 unterwegs – Fahrtrichtung Hamburg. Auf der Störbrücke taucht im Scheinwerferlicht eine Person auf. Der Autofahrer bremst sofort, aber es rei...

