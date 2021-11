Amtsinhaber Bollhardt abgewählt : Beben bei der Feuerwehr Itzehoe: Holger Klein neuer Wehrführer

Die Mehrheit der 102 Feuerwehrleute sprach sich für eine neue Leitung der Wehr aus. Auch bei der Wahl des zweiten Stellvertreters gab es einen Gegenkandidaten, der sich durchsetzte.

Itzehoe | 21 Jahre stand Peter Happe an der Spitze der Freiwilligen Feuerwehr Itzehoe. Für seinen Nachfolger Mark Bollhardt ist nach nur einer Amtszeit am Jahresende schon wieder Schluss – mit Holger Klein gab es auf der Mitgliederversammlung einen Gegenkandidaten, der in der Abstimmung die Nase vorn hatte. Und nicht nur das: Auch Sebastian Beckmann-Koop setzte...

