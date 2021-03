Kollision in Itzehoe : Polizei sucht Zeugen nach Unfall am Delftor

Beim Spurwechsel krachte es, 9000 Euro Schaden waren die Folge.

Itzehoe | Es krachte an der Kreuzung am Delftor – aber wer ist schuld? Nach einem Unfall am Dienstagmittag (16. März) sucht die Polizei jetzt Zeugen. Kurz nach 13 Uhr bogen ein Ford und ein Mercedes von der Wellenkamper Chaussee auf die Straße Vor dem Delftor ab. Die Fahrzeuge waren auf beiden Spuren unterwegs und stießen zusammen, als die Ford-Fahrerin nach...

