Feuerwehreinsatz in Itzehoe : Zehn Verletzte nach Brand in einer Wohnung in der Edendorfer Straße

Der Brand der Dunstabzugshaube in einem Mehrfamilienhaus war schnell unter Kontrolle. Doch dann begannen zahlreiche Personen zu husten.

Itzehoe | Nach einem Kleinbrand in der Edendorfer Straße in Itzehoe, mussten Sonntagabend (14. November) zehn Menschen leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der Einsatz begann für die Freiwillige Feuerwehr Itzehoe gegen 18.10 Uhr, weil eine Dunstabzugshaube in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses Feuer gefangen hatte. Als die Feeurwehr am Einsatzor...

