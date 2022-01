Verkehr in Glückstadt : Nach Unfall: 87-Jährige begeht Fahrerflucht – 6000 Euro Schaden

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochvormittag am Fritz-Lau-Platz. Wegen der Verkehrsunfallflucht muss sich die Frau vor Gericht verantworten müssen.

Glückstadt | Eine 87-jährige Autofahrerin hat Mittwochvormittag (19. Januar) am Fritz-Lau-Platz einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend weitergefahren. So kam es zu dem Unfall in Glückstadt Wie die Polizei mitteilt, wollte die Seniorin mit ihrem Pkw vom Edeka-Parkplatz auf den Fritz-Lau-Platz abbiegen. Hierbei übersah sie eine aus Richtung Penny...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.