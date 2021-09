Nach Tod von „Sprotte“ : Dackelzüchter aus Kronprinzenkoog schenken Wewelsflether Ehepaar neuen Welpen

Andreas Jahn aus Dithmarschen wird der Familie, die ihre totgebissene Dackelhündin „Sprotte“ betrauert, im Januar einen Welpen übergeben. Aus dieser Zucht stammt auch „Sprotte“.

Wewelsfleth/Kronprinzenkoog | Die Trauer sitzt tief. Die schrecklichen Bilder des toten Hundes dürften sich in die Erinnerung eingegraben haben. Am Dienstag (24. August) war „Sprotte“ am Wewelsflether Sportboothafen von einem Rhodesian-Ridgeback-Mix angegriffen und totgebissen worden. Die kleine Dackeldame wurde nur elf Monate alt. Weiterlesen: Ridgeback-Mix beißt Dackel „Sprot...

