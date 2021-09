Explosive Substanz gefunden : Nach Sprengung in Puls: Das sagt das LKA zum nächtlichen Einsatz

Bei einer Hausdurchsuchung war am Donnerstag gegen 22.40 Uhr ein explosiver Stoff gefunden und auf dem Sportplatz gesprengt worden. Festgenommen wurde aber niemand.

Puls | Es war ein eher ungewöhnlicher Einsatz, der am späten Donnerstagabend (2. September) gegen 22.40 Uhr in der kleinen Gemeinde Puls nahe Schenefeld über die Bühne ging: Der Kampfmittelräumdienst musste anrücken, weil nach Hinweisen, die beim Landeskriminalamt (LKA) eingegangen waren, bei einer Hausdurchsuchung in der Landesstraße eine explosive Substanz...

