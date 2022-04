In Hohenlockstedt : Nach Osterfeuer in Looft: Fahranfänger aus Dägeling angetrunken von Polizei gestoppt

Die Beamten hatten beim Hungrigen Wolf am Sonntag eine routinemäßige Kontrolle des 19-Jährigen durchgeführt – er hatte letztlich 0,48 Promille.

Hohenlockstedt | Er kann froh sein, dass er seinen Führerschein nicht einen Monat lang abgeben muss, da er als Fahranfänger die 0,5-Promille-Grenze gerade so unterschritt: Polizisten haben während einer Streifenfahrt am Sonntag (10. April) gegen 11.30 Uhr routinemäßig einen 19-jährigen Dägelinger auf der B77 beim Hungrigen Wolf in Hohenlockstedt kontrolliert. Die b...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.