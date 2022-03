Nach Angriffen im Februar : Risse in Seefeld und Puls: Ein Wolf jagt jetzt wieder in Steinburg und Umgebung

Im Februar hatte es mehrere nachweisliche Risse bei Looft gegeben, jetzt hat vermutlich ein Wolf in Seefeld und in Puls mehrere Tiere getötet. Für die Steinburger Risse steht jetzt auch fest: Es war GW 2441m.

Puls/Seefeld | Nach den jüngsten Schafsrissen bei Looft und Pöschendorf im Kreis Steinburg im Februar, bei denen der Schafhalter Mario Reike sieben Schafe nachweislich durch zwei Wolfsangriffe verlor, hat nun wie es scheint erneut ein Wolf am 15. und am 16. März mehrere Tiere in Seefeld (Rendsburg-Eckernförde) und Puls (Steinburg) getötet. Die Spuren deuten laut Jan...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.