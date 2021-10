Nach Unfall bei Brunsbüttel : Keine Lebensgefahr mehr für überlebende Unfallopfer

Drei der Insassen stammten aus dem Kreis Steinburg, zwei aus Dithmarschen – es handelte sich um vier junge Männer und eine Frau im Alter zwischen 18 und 21 Jahren.

Brunsbüttel | Nach dem Horrorunfall bei Brunsbüttel am frühen Sonnabendmorgen (2. Oktober) gibt es neue Erkenntnisse. Die Ermittlungen, wie es zu dem Unfall mit drei Toten in einem brennenden Auto kam, werden fortgesetzt. Möglicherweise, so Polizeisprecherin Merle Neufeld, seien die jungen Leute aus einer Diskothek gekommen, um eine weitere Feier aufzusuchen. Zw...

