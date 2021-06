Nach dem Eriksen-Schock : Steinburger Sportvereine setzen auf Defibrillator und Erste Hilfe

Umfrage unter Klubs aus dem Kreisgebiet: Viele sind gut ausgestattet, aber sehen auch noch Schulungsbedarf für Übungsleiter und andere Verantwortliche.

Kreis Steinburg | Immer noch sind viele Fußballfans weltweit geschockt von dem, was dem dänischen Mittelfeldregisseur Christian Eriksen im ersten EM-Gruppenspiel seiner Mannschaft widerfahren war. In der 43. Minute der Partie in Kogenhagen sackte der Spieler von Inter Mailand ohne gegnerische Einwirkung mitten im Lauf unvermittelt in sich zusammen und musste offensicht...

