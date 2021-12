Musikschule Glückstadt : Fensterkonzert zum Hof des Wasmer-Palais: Das Flex-Ensemble spielt zum Kurzfilmtag 2021

Zum Kinotag an der Stadtkirche beteiligte sich die Musikschule Glückstadt mit einem eigenen, musikalischen Beitrag am Wasmer-Palais. Auch dort in der Königstraße wurde das Gebäude angestrahlt.

Glückstadt | Zum Spaziergang vorbei an der Stadtkirche überraschten Filmszenen auf der Gebäudeseite Richtung Gemeindehaus. Dort wurde anlässlich des Kurzfilmtages 2021 Kirchenkino gezeigt. „Es ist wirklich ein Abend für Freunde der bewegten Bilder“, sagt Matthias Kuhlke, Leiter der Musikschule. Passend zu dem Kirchenkino erklingen Filmmelodien in der Königstraße –...

