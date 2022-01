Soulpop-Musiker aus Itzehoe : Moritz Kruit bringt seine erste CD heraus

Das Werk war lange geplant – jetzt präsentiert der 25-Jährige es in Hamburg.

Itzehoe | Mit Schwung ins neue Jahr – was viele sich vornehmen, hat bei Moritz Kruit geklappt: Der 25-jährige Sänger und Songwriter veröffentlicht seine erste CD „Real“. Am Freitag, 7. Januar, stellt er sie in Hamburg vor. „Ich habe lange darauf gewartet“, sagt Kruit. Ursprünglich sei die Veröffentlichung für Anfang 2020 geplant gewesen, aber wegen Corona im...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.