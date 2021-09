Musik in der Kirche : Gregor Lentjes und Dörthe Landmesser geben Konzert in Borsfleth

In der St. Urban-Kirche in Borsfleth spielen am 2. Oktober Gregor Lentjes aus Hamburg und Dörthe Landmesser aus Konzert.

Borsfleth | Gregor Lentjes aus Hamburg und Dörthe Landmesser aus Itzehoe geben am Sonnabend, 2. Oktober, um 17 Uhr ein Konzert in der St. Urban-Kirche Borsfleth. Gespielt werden an Horn und Orgel Werke von Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy und anderen. Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte wird gebeten. Für die Durchführung der Veranstaltung...

