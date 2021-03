Musik-Festival in Kellinghusen : Freiluftkonzert mit Polka und Walzer auf dem Ulmenhof-Sportplatz

Die dänische „Mads Hansens Kapel“ tritt im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festival in der Störstadt auf.

Kellinghusen | Das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) macht zum sechsten Mal Station in der Störstadt. Am Sonnabend, 21. August, um 19 Uhr gastiert die „Mads Hansens Kapel“ auf dem Sportplatz der Ulmenhofschule. „Die Dänen machen Gute-Laune-Musik in bedrückender Zeit“, sagt Helmut Mittelmann vom Vorstand des Kulturkreises Kellinghusen. Auch die Kollegin Eva...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.