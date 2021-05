Von Itzehoe bis Kellinghusen : Münsterdorfer Andreas Beckmann sammelt Müll am Störufer

Der Naturfreund und Angler ist regelmäßig zwischen Itzehoe und Kellinghusen unterwegs.

Itzehoe/Münsterdorf | Verdreckte Kanister, alte Töpfe, verrostete Rohre, verschmierte Öldosen – die blauen Abfallsäcke quellen über mit dem Müll, den Andreas Beckmann (56) an der Stör gesammelt hat. „Es gibt fast nichts, was ich dort noch nicht entdeckt habe“, sagt der Münsterdorfer. Seit Jahren nimmt der Umweltaktivist und Umweltschützer den Müll anderer Leute am Störufer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.