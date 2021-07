Kontrolle in Münsterdorf : 27-Jähriger unter Drogen und ohne Führerschein unterwegs

Auch gegen die Besitzerin des Mercedes wird ermittelt, weil sie die Drogenfahrt ohne Führerschein zugelassen haben soll.

Münsterdorf | Die Polizei hat am Mittwoch (21. Juli) in Münsterdorf einen Mercedes-Fahrer kontrolliert. Die Beamten hatten den 27-Jährigen gegen 8.30 Uhr in der Itzehoer Straße angehalten. Dabei stellten sie fest, dass der Lägerdorfer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem räumte der Mann ein, Drogen konsumiert zu haben. Belehrung und Anzeige „Es folg...

