Nachhaltig einkaufen in Itzehoe : Zero Waste Itzehoe verteilt kostenlose Brotbeutel an Bürger

Zum Start der Umweltaktion „Einmal ohne, bitte“ am 29. Januar verteilt der Verein Zero Waste Itzehoe an die Bürger kostenlose Stoffbeutel.

Itzehoe | Itzehoes Waffe für mehr Umweltschutz sieht unscheinbar aus. Leinenfarbende Brotbeutel mit einem Zero Waste Itzehoe Logo, aber sie sollen Großes bewirken – Einkäufe in Itzehoe nachhaltiger machen. Am 6. Januar haben die Stadt Itzehoe und Zero Waste Itzehoe die Kooperationsvereinbarung zum Projekt „Einmal ohne, bitte“ (EOB) geschlossen. Zum Start des EO...

