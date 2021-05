Feuerwehr hilft : Motoryacht auf der Elbe vor Glückstadt auf Grund gelaufen

Die Feuerwehr Glückstadt eilte einem Skipper zu Hilfe, der mit seinem Schiff an der Rhinplate festsaß.

Glückstadt | Wegen eines vermeintlichen Seenotfalls wurde die Feuerwehr Glückstadt am Donnerstag (13. Mai) alarmiert. Mit seiner Motoryacht „Sally“ war ein Skipper kurz vor 21.30 Uhr in Höhe der Rhinplate-Süd auf Grund gelaufen und hatte einen Notruf abgesetzt. Das „Maritime Rettungskoordinations-Center“ in Bremen setzte die Hamburger Wasserschutzpolizei und die F...

