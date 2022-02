Anzeige in Itzehoe : Motorroller in der Brunnenstraße gestohlen

Einer der beiden Schlüssel für das Fahrzeug fehlt schon länger.

02. Februar 2022, 12:10 Uhr

Itzehoe | Ein Motorroller ist in der Zeit von Sonntagabend (30. Januar) bis Montagmittag in der Brunnenstraße verschwunden. Er stand verschlossen vor einem Mehrfamilienhaus, der 48-jährige Fahrer gab gegenüber der Polizei an, dass er einen der beiden Schlüssel vor einigen Monaten verloren hatte.

Hinweise unter 04821/6020.