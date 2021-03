Unfall in Itzehoe-Wellenkamp : Motorradfahrer bei Sturz am Kamper Weg leicht verletzt

Der Fahrer übersah offenbar ein vor ihm abbremsendes Auto und stürzte bei einer Vollbremsung.

Itzehoe | Ein 54-jähriger Motorradfahrer wurde am Mittwochnachmittag (31. März) bei einem Unfall in Itzehoe-Wellenkamp leicht verletzt. Der Biker war mit seiner Maschine gegen 15.30 Uhr auf dem Kamper Weg in Richtung Kremperheide unterwegs, als er nach Polizeiangaben entgegenkommende Motorradfahrer grüßen wollten. Sachschaden am Motorrad Als er wieder auf...

