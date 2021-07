Motor ausgefallen : Boot treibt manövrierunfähig auf der Elbe bei Kollmar

Das mit vier Personen besetzte Sportboot trieb in Richtung Fahrwasser. Die Besatzung des Einsatzbootes „HLM Günter Tietkens“ eilte zur Hilfe.

Kollmar | Bei einem sich auf der Elbe befindlichen Motorboot ist am frühen Sonntagnachmittag (4. Juli) der Motor ausgefallen. Das mit vier erwachsenen Personen besetzte Sportboot trieb daraufhin manövrierunfähig in Richtung des Fahrwassers. Boot in den Glückstädter Außenhafen geschleppt Um 13:06 Uhr löste die Rettungsleitstelle daraufhin für die Besatzung...

