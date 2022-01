Luftbildkalender Kreis Steinburg : Wahrzeichen Glückstadts: Wasserturm mit wechselvoller Geschichte

Das Bauwerk am Neuendeich ist heute in Privatbesitz und hat seit seinem Bau im 19. Jahrhundert eine wechselvolle Geschichte erlebt.

Glückstadt | Der Glückstädter Wasserturm am Neuendeich ist eine Art Wahrzeichen für Glückstadt. Und auf jeden Fall ein beliebtes Fotomotiv. Er steht am Eiskellerberg, auf einer der ehemaligen Bastionen von Glückstadt. Am 18. November 1891 wurde das Richtfest des Wasserturmes gefeiert. 1890 wurde der Bau beschlossen Gebaut wurde er mit Marschenklinkern von de...

