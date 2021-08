Moped-Treffen in Wewelsfleth : Zweiräder aus Wirtschaftswunder-Zeiten

Alle alten Zweiräder mit 50 oder 80 Kubikzentimetern Hubraum sind beim Treffen am Landgasthof Lüders willkommen.

Wewelsfleth | Angefangen hat es als Schnapsidee am Tresen, heute ist es zu einem großen Treffen historischer Mopeds in Wewelsfleth geworden. Nachdem sie im vergangenen Jahr coronabedingt pausieren mussten, ist es in diesem Jahr nun wieder möglich: Sonnabend, 4. September, wird beim „Landgasthof Lüders“, Humsterdorf 15, von 10 bis 16 Uhr das 19. Wewelsflether Moped-...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.