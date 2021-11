Weihnachtsaktion in Itzehoe : Wer macht mit beim Krippenspiel in St. Laurentii?

Ab dem 19. November wird wöchentlich geprobt für die Aufführung an Heiligabend.

Itzehoe | Zwei Jahre lang konnte nicht geprobt werden. Aber jetzt: Die Innenstadtgemeinde sucht singende Engel und Hirten für das Krippenspiel im Familien-Gottesdienst an Heiligabend in St. Laurentii. Kantorin Dörthe Landmesser und Gemeindepädagoge Jan-Lennart Boje laden ein zu den Proben, in denen die Weihnachtsgeschichte als Musical einstudiert wird. „Beso...

