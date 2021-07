Glückstadt : Neue Brücke über den Bolritt: Bauarbeiten beginnen Mitte Juli

Der Ersatzbau kostet 423.000 Euro. Zweidrittel der Summe steuert Kiel bei, den Rest muss die Stadt Glückstadt aufbringen.

Glückstadt | Im Juli beginnen die Arbeiten an einer kleinen, aber wichtigen Brücke über den Bolritt in Höhe der Klaus-Groth-Straße. Viele Schüler nutzen die Verbindung, aber auch Radfahrer. Der Neubau kostet 423.000 Euro – deshalb beantragte die Stadt Glückstadt Fördermittel in Kiel. Anlass für den Ersatzneubau ist der schlechte Zustand der vorhandenen Brücke, die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.