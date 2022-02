Falsche Guthabenkarten : Mitarbeiterin einer Itzehoer Tankstelle mit Telefonbetrug reingelegt

Ein Anrufer gab sich als Kundendienstmitarbeiter der Firma E-Plus aus und forderte die Mitarbeiterin der Itzehoer Tankstelle auf, 13 Guthabenkarten zu aktivieren.

Itzehoe | Eine Mitarbeiterin einer Tankstelle am Sandberg Itzehoe wurde Opfer einer Telefonbetrugsmasche und schaltete die Polizei ein. Der Vorfall ereignete sich am Sonnabend (26. Februar) gegen 18.30 Uhr. Die 31-jährige Angestellte nahm bei ihrer Arbeit an einer Tankstelle am Sandberg einen Anruf entgegen. Ein Mann gab vor, ein Kundendienstmitarbeiter der ...

