Unfall in Kollmar : Autofahrer rutscht am Strohdeich in den Straßengraben

Der Mann blieb unverletzt. Das Auto wurde vom Abschleppdienst aus dem Straßengraben gezogen.

Kollmar | Glück im Unglück für einen Autofahrer in Kollmar: Der Mann geriet in der Nacht zu Donnerstag (18. März) mit seinem VW-Golf beim Abbiegen von der Bundesstraße 431 auf den Seitenstreifen und rutschte dann in den Straßengraben. Um 5.13 Uhr meldete ein vorbeikommender Verkehrsteilnehmer der Polizei den Unfall. Wie die Beamten berichten, blieb der Fahrer v...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.