Nach Verzug durch Corona : Neustart für Hotel-Pläne am Klinikum Itzehoe

Klassische Hotelzimmer und Wohneinheiten für längeren Aufenthalt sollen kombiniert werden.

Itzehoe | Ein Hotel am Klinikum Itzehoe – das Projekt geht in eine neue Runde. Das Konzept hat sich dabei verändert und kombiniert jetzt klassische Hotelzimmer mit Einheiten für eine längere Einmietung. Pläne haben sich verzögert Es war Anfang 2019, als Klinikdirektor Bernhard Ziegler von einer Grundsteinlegung für ein Gebäude in Modul-Bauweise noch im se...

